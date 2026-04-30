Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第283回
400以上のゲームが遊び放題！ Game Pass Ultimate 3ヶ月（オンラインコード版）が44％オフの4650円！
2026年04月30日 17時00分更新
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Game Pass Ultimate 3ヶ月（オンラインコード版）をチェック
Amazon.co.jpにて、「Game Pass Ultimate 3ヶ月（オンラインコード版）」が販売中だ。参考価格は8250円だが、執筆時点では44％オフの4650円で購入できる（4月28日時点）。
話題の「Game Pass」を3ヶ月分利用できるコード
本製品は、Xbox Game Passの最上位「Ultimate」を3ヶ月分利用できるオンラインコード。Xbox・PC・対応デバイスで400タイトル以上のゲームを利用できるほか、発売初日から新作ゲームがプレイできる権利、クラウドゲーミング、「フォートナイト クルー」「EA Play」「Ubisoft＋ Classics」の利用権も含まれる。
オンラインコード版は購入してすぐに利用できるのが魅力。Game Passに興味がある人や、試しに利用してみたい人はオンラインコード版をチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Game Pass Ultimate 3ヶ月(Xbox Series X|S, Windows, Cloud Gaming Devices, Xbox One)|オンラインコード版
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