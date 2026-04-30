コスパ重視でも強いスペックが欲しい。それならRTX 5070搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートはどうだ？

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Katana 15 HX B14W」が販売中だ。過去価格は30万9800円だが、タイムセールにより6％オフの28万9800円で購入できる（4月28日時点）。

第14世代Core i7＋RTX 5070を搭載

Katana 15 HX B14Wは、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

本製品は、ゲームも仕事も快適にこなせるゲーミングノートPCだ。タイムセール中は30万円未満の価格で購入できるため、気になる人はチェックしてみては？