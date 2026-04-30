Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第280回
コスパ重視でも強いスペックが欲しい。それならRTX 5070搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートはどうだ？
2026年04月30日 16時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Katana 15 HX B14W」が販売中だ。過去価格は30万9800円だが、タイムセールにより6％オフの28万9800円で購入できる（4月28日時点）。
第14世代Core i7＋RTX 5070を搭載
Katana 15 HX B14Wは、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
本製品は、ゲームも仕事も快適にこなせるゲーミングノートPCだ。タイムセール中は30万円未満の価格で購入できるため、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Katana 15 HX B14W GeForce RTX 5070 Core i7 14650HX 15.6インチ メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz Windows11 Katana-15-HX-B14WGK-1063JP
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