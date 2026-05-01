愛らしいたぬき顔と93cm・Iカップが魅力の猫宮みみ（ねこみや・みみ）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：121分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま23歳の猫宮さんは、2025年春に大学を卒業しているのだが、その当時は現在より40kg以上も太っていたというエピソードの持ち主。「人よりも胸の成長が早かった」ことも影響し、グラビア活動がしてみたいとわずか半年で30kgの減量に成功。活動が本格化した夏以降、さらに10kgほど絞って現在の姿になったそうである。

――すごく衝撃的ですが、どんな方法で痩せたのですか？

【猫宮みみ】 ひたすら犬と散歩して、鶏ささみとブロッコリーしか食べない生活を半年くらい続けました。摂取カロリーは1日500kcalまでで生活。友達からも「病気かな？」と言われていましたが、グラビア活動のためにがんばりました。

――では、1st DVDについても聞かせてください。

【猫宮みみ】 古風なセーラー服を着たり、競泳水着で縄跳びやバドミントンをやったり、Tシャツを羽織っての洗車シーンがあったり。全体的には可愛い系のイメージに仕上がっています。

――オススメは？

【猫宮みみ】 バスルームでシャワーを浴びるシーンです。縦に長い赤の水着だったのですが、布面積が小さくてエッチだなと思いました。運動シーンで披露した競泳水着も、前がガバっと開いていて「こんな水着があるんだ！」とすごく印象に残りました。

――ほか注目は？

【猫宮みみ】 金色のビキニ姿で、ベッドの上で体をくすぐられるシーンかな。撮影中にカメラマンさんをくすぐり返しちゃったのですが、自分の素が出ているんじゃないかと思います。

今後もグラビアには力を入れていくそうで、「スタイルをさらに磨きながら、表情やポーズの魅せ方などを勉強したいです。ゆくゆくはタレントとしてマルチに活躍したい」と抱負を述べた。6月24日には、早くも2nd DVD（タイトル未定）をリリース予定だ。