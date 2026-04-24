早稲田大学を卒業した才女で元・保育士。グラビア界では「令和の美脚クイーン」のキャッチコピーで知られる波崎天結（はざき・あゆ）さんが、1stトレーディングカード「波崎天結～UWAKI na KANOJO～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを4月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年7月に所属事務所のグラドルらと共演したトレカは出ているが、ソロではこれが初めて。8月に都内のスタジオで撮影された写真で構成されていて、水着やランジェリーなど全8種類の衣装をまとった波崎さんが楽しめるカードに仕上がっている。

――お気に入りは？

【波崎天結】 おしゃれでセクシーなので、黒のガーターランジェリー姿のカードです。オフショットをSNSに公開したらファンの方々の反応が一番よかったし、普段は着ない衣装だという点でも推したいです。

――ほかには？

【波崎天結】 デニム生地を使ったビキニを着たカードです。白の帽子にTシャツを組み合わせていて、とても可愛い感じに仕上がりました。BOXに採用されたピンク色の水着のカードも、8月の青空の下で撮ったのでグラビアらしくて気に入っています。

――特典カードについても。

【波崎天結】 生キスカードで600回も（台紙に）キスしたのですが、事前にそんな回数になるとは言われていなかったのでびっくりしました。サインを書くよりもキスのほうがめちゃくちゃ大変。2～3回ごとにリップを塗り直して、しっかり形が残せるようにがんばりました。

――グラビア活動も絶好調ですが、近況はいかがですか？

【波崎天結】 1月に2nd写真集「丸みの誘惑」が発売され、こうして1stトレカも出て、多くの方に名前を知っていただけたと思います。そこでグラビア以外の領域……ボカロ好きという趣味を連動させて、音楽制作をやっていこうとレッスンに通って勉強中です。1曲ですが完成しそうなくらいにはなっているので、楽しみに待っていてほしいです。

歌うのは初音ミクだというので、波崎さんがボカロPという立ち位置になるが、これは新たな展開として注目を集めそうだ。4月25～26日開催の「ニコニコ超会議 2026」に出展するマシェバラ（ライブ配信）ブースの企画「超 グラ撮る ブレイクスルー!! フォト会議」にも登場するのでチェックしよう（波崎さんは26日に参加）。