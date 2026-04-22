2012年のデビュー以来、グラドルとして不動の人気を誇る星名美津紀（ほしな・みづき）さんが、28th DVD「コンシェルジュラブ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

12月にバリ島で撮影された今作は、リゾートヴィラのコンシェルジュという役どころ。日本から来た旅行客（＝視聴者）をもてなすうちに心惹かれるようになり、プライベートでも会う関係となっていく物語である。

――バリ島でのロケはいかがでした？

【星名美津紀】 最後に行ったのはコロナ前なので6年ぶりくらいでしたが、デビュー当時から何度もお世話になっているので感慨深いなと。（2012年発売の）1st DVDでも訪れた思い出のビーチに再び行くことができてうれしかったです。

――どんなシーンが楽しめますか？

【星名美津紀】 コンシェルジュの制服姿での挨拶に始まり、客室で体をほぐしてあげたり、一緒にプールで泳いだりしました。早起きして庭でバドミントンをやって、汗をかいてからお風呂で体の洗いっこをするところなども撮りました。

――お気に入りは？

【星名美津紀】 ベッドで「2人で寝ても大丈夫だよね？」と誘うシーンです。ジャケ写にも採用されているレース生地の衣装を着ているのですが、ファンの方々にも好評でした。I-ONE TV（発売元が運営する動画配信サイト）では、DVDでは見られない色違いを着ているのでチェックしてほしいです。

――ほか注目は？

【星名美津紀】 コンシェルジュとして働いているのに、ベレー帽に三つ編み、メガネをかけた姿で似顔絵を描いてあげるシーンがあることです。なんでこんな格好をしているのか、ぜひ映像を視聴して答えを見つけてください！

5月14日で30歳を迎えるが、「20代のうちにやり残したことはないです。大人らしさに磨きをかけていくので、これからも応援よろしくお願いします！」とコメント。4月26日には、所属事務所による撮影会「東京asフォトセッション!!」を開催予定だ。