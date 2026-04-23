ジュニア時代からグラビア活動を続ける西永彩奈（にしなが・あやな）さんと船岡 咲（ふなおか・さき）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年4月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の掲載記念イベントを3月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

西永さんが表紙＆巻頭を飾ったCream卒業号に、船岡さんが華を添える形でコラボの撮り下ろしが実現。それを記念した共催イベントであるが、これで最後となるだろう制服レジェンドのツーショットを撮りたいファンが会場に詰めかけた。

――コラボグラビアの仕上がりはいかがですか？

【西永彩奈】 咲ちゃんとは何度かCreamで共演していますが、いつも色違いの制服だったんです。ラストはお揃いの同級生みたいな感じにしようと、カーディガンもスカートもすべて新作です。

【船岡 咲】 いつも制服が可愛いけれど、フルコーデでまったく同じものを着られたのがすごく新鮮でした。しかも彩奈ちゃんが過去イチのビジュを出しているのがうれしかったです（笑）。

【西永彩奈】 咲ちゃんは細身なので、どうにか私も細く見えるようにと（10kg減量するまでは）がんばっていたのですが、今回は並んでもイケるくらい絞れたなと。撮影は1月末に都内のスタジオでやりました。

――西永さんのグラビア卒業に関して、船岡さんはどう感じます？

【船岡 咲】 最初はさみしかったし、「まだ早くない？」と感じたのですが、今後の野望とかやりたいこともあるだろうから、総合的に見ていいタイミングだったと思います。私はいつまで続けるかな……？

【西永彩奈】 まだまだ咲ちゃんにはがんばってほしいです。コロナ以降にすごく仲よくなり、Creamの誌面でも競泳水着とか体操着とかいろいろな衣装を着せちゃいましたしね（笑）。

最後は船岡さんが「何年後かに彩奈ちゃんがまたグラビアをやりたいと思ったとき、そこに私もいられるように」と締めくくって取材が終了。果たしてその日は来るのかは多くのファンも気になるところだが、当面は2人を見守っていくしかないだろう。西永さんに関しては、5月10日の「フレッシュフェス 2026」、5月31日の「KANSAI POOL FES summerahead」がラスト撮影会となるのでスケジュールを空けて待ちたい。