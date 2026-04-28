天真爛漫なキャラと高身長（173cm）の神スタイルが魅力の石井優希（いしい・ゆうき）さんが、4th DVD「ちょっと背伸び」（発売元：竹書房、収録時間：118分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月に入ってXで事務所に所属したことを発表すると同時に、グラビアに関連したイベントも今回で最後になることをファンに伝えた石井さん。1月中旬に長野県で撮影された4th DVDは、マイナス8度という極寒の環境でカメラと向き合ったそうである。

――どんなテーマですか？

【石井優希】 「石井ちゃんと一緒に温泉デート」というラブラブな作品になっています！ 朝ベッドで（視聴者を）起こしてあげるところから始まり、大浴場に行ったり、サウナで汗を流したりしました。

――オススメは？

【石井優希】 ビスチェ風のガーターランジェリー姿を披露するシーンです。「絶対に着たい！」とスタイリストさんにお願いしていた衣装で、特に大人っぽいところが表現できたんじゃないかと。自分から誘うような展開になっている点も注目です。

――可愛いところが出せたのは？

【石井優希】 ニットを捲し上げて胸をチラ見せしている、ジャケ写のシーンじゃないですか。畳の部屋でやったのですが、「顔も胸も、どちらも可愛いでしょ？」という雰囲気が出せました（笑）。

――神スタイルで挙げるなら？

【石井優希】 建物の屋上で撮った、黒のレオタード姿のシーンです。ハイレグの角度にすごくこだわっていて、グラビア人生のなかで一番脚が長く見えると思います。しかも10cmのヒールを履いているので身長183cmですよ！ めちゃくちゃ神スタイルの石井が楽しめます。

――4月から事務所に所属して心機一転といった印象ですが、この先はどんなことをするのですか？

【石井優希】 （10代のころにやっていた）歌の職業をあきらめきれず、もう一度挑戦しようとグループでアイドル活動することが決まりました。GW期間もレッスン・レッスン・撮影みたいな忙しいスケジュール。情報解禁を楽しみにしていてください！

イベントから1週間後の4月25日に、Xで5人組の新アイドルグループ「THE EUPHORIA（ユーフォリア）」の緑色担当として6月17日にデビューすることを発表。GW明けにはもう少し情報が出てくると思うので、新しい門出を祝いつつ発表を待ちたいところだ。