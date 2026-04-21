グラビアオーディション「ミスジェニック 2025」を受賞し、「ミスアサヒ芸能 2025」ではファイナリストに選出された大空 愛（おおぞら・あい）さんが、4th DVD「vs仮想エロス」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを3月7日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
10月に都内で撮影された4th DVDは、4つのシチュエーションで魅せる人気シリーズの作品。演じているのは新米の美容師、セレクトショップの店員、推し活に励むバンギャ、甘え上手な彼女の4役となっている。
――まずは美容師役から説明を。
【大空 愛】 サロンで先輩から技術をいろいろ学んでいきます。髪を洗っているときに密着感が高まり、「裏に行きましょう」とバックヤードに移動してイチャイチャ。非日常的なところを楽しんでほしいです。
――ショップ店員は？
【大空 愛】 茶色のタンクトップ＆デニムパンツで店番をしています。お客がぜんぜん来ないので店長にちょっかいを出されて、試着室でイケナイことを始めてしまいます。このシーンがジャケ写に採用されました。
――バンギャは？
【大空 愛】 ライブで盛り上がった後、推しのメンバーを誘ったらOKをもらえて、一緒にお酒を飲む流れになっています。酔ってお持ち帰りされちゃう展開で、バスルームで一緒にシャワーを浴びたりしました。
――甘え上手な彼女は？
【大空 愛】 彼氏とお泊りデートするのですが、ニットワンピース姿でホテルに入って、ひたすらイチャイチャしています。服を脱がされたときの姿が、過去イチで大胆だと思うので映像で確かめてほしいです。
大空さんのDVDデビューは2025年2月末なのだが、最速ペースで4本もリリース。「1年を振り返るとイメージDVDを一気に出した印象が強いので、今年は誌面のグラビアに出られるようにがんばりたい」と抱負を述べた。撮影会などのスケジュールはXで確認しよう。
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