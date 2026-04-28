「ゼノサーガ」シリーズの人気キャラクター「ジギー」の過去を掘り下げる！
幻のRPGが20年越しに復刻！『ゼノサーガ パイドパイパー』がSwitch向け「G-MODEアーカイブス+」で4月30日に配信決定
ジー・モードは4月28日、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて『ゼノサーガ パイドパイパー』を、Nintendo Switchで配信すると発表。配信日は2026年4月30日、価格は1800円となる。
本作は、フィーチャーフォンでしかプレイできなかったため長らく「幻」とされ、ファンから復刻が強く望まれていたタイトル。家庭用ゲーム機版「ゼノサーガ」シリーズの核となる人気キャラクター「ジギー」の過去を掘り下げ、本編へと繋がる重要なストーリーを描いた本作を、ぜひ楽しもう。
▼Nintendo Switch ストアページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000123403
※2026年4月30日0時以降、有効になります
また、PC（Steam）版も配信予定。配信日などは順次発表する予定とのことなので、続報を待とう。
▼Steam ストアページ
https://store.steampowered.com/app/4532150/
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■G-MODEアーカイブス+『ゼノサーガ パイドパイパー』とは
残虐な殺人鬼「ヴォイジャー」を追う特捜隊長。かつて人間だったサイボーグ「ジギー」の過去とは？本作は、バンダイナムコエンターテインメントの人気RPG「ゼノサーガ」シリーズの2006年にフィーチャーフォン向けにリリースされたタイトルの移植版。
家庭用ゲーム機版『ゼノサーガ エピソードI［力への意志］』と『ゼノサーガ エピソードII［善悪の彼岸］』を補完し『ゼノサーガ エピソードIII［ツァラトゥストラはかく語りき］』へと繋がる、ストーリーが描かれる。
本作は、同作でサイボーグとして登場した「ジギー」が主人公として活躍する。彼がまだ人間であり、「ジャン＝ザウアー」として連邦警察のカウンターテロ任務に就いていた100年前を中心としたストーリーだ。
会話や探索・戦闘を繰り返すことでストーリーが進行し、「ゼノサーガ」シリーズに散りばめられた数々の謎の一端をひもとくエピソードが展開する。
ジャンを隊長とした特捜班は、残虐な犯行を繰り返す殺人鬼・コードネーム「ヴォイジャー」の凶行を食い止めることはできるのか……。
■登場キャラクター
【ゲーム情報】
タイトル：G-MODEアーカイブス+ ゼノサーガ パイドパイパー
ジャンル：RPG
配信：ジー・モード
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
配信日：
Switch：2026年4月30日
PC（Steam）：未定
価格：1800円
IARC：16+（16才以上）
Xenosaga Pied Piper(TM)& ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©G-MODE Corporation
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