ナトリウムイオン電池、機内持ち込み不可に　モバイルバッテリー・扇風機も対象

エレコムは、4月24日に国土交通省 航空局が発表した「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」の更新を受け、自社製品である「ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー」および「ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン」の航空機内持ち込みと航空会社へのお預けが不可となることをお知らせする。

この更新により、ナトリウムイオン電池を内蔵した製品はすべて航空機内に持ち込むことやお預け手荷物にすることが不可能になった。対象製品としては、「ナトリウムイオンモバイルバッテリー」（型番：DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBK）や「ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き」（型番：FAN-U264BE、FAN-U264GN、FAN-U264WH）が含まれている。

今回の変更に伴い、エレコムはWebサイトや製品パッケージの表記を順次修正する予定であり、切り替え期間中は旧パッケージと新パッケージが混在する場合がある。なお、製品自体は各種安全基準を満たしており、日常使用における安全性は問題ないという。

詳しい情報や最新の状況は、国土交通省のWebサイトで確認できる。