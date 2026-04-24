エレコム、教育DXを加速　EDIX東京でWi-Fi 7や校務DXソリューション公開

エレコムは5月13日から15日までの期間、東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX （教育 総合展） 東京」に出展する。このイベントでは、学習端末の利用促進や次世代校務のデジタル・トランスフォーメーション（DX）のための最適なソリューションを提供することを目指している。

エレコムは、この展示会でのハイライトとして、端末更新後の利活用促進を図るための「KEY PALETTO」キーボードシリーズや、「タイピングランド」タイピングソフト、タッチペン、モバイルバッテリーなどを提供する。これらは、教育現場における児童・生徒の学びの質向上や教職員の効率的な業務遂行をサポートする。

次世代校務DXのためのネットワーク環境の最適化にも注力している。高速10Gbps対応スイッチや最新のWi-Fi 7アクセスポイントを含むネットワーク機器を展示し、ネットワーク遅延の解消やセキュリティ強化を実現するデモンストレーションを行う。また、オンプレミスとクラウドを組み合わせるファイルサーバーやオフラインバックアップ環境も設計・構築サービスの一環として提案される。

校内の情報共有・安全対策について、エレコムはデジタルサイネージ「掲示板NEXT」やネットワークカメラを活用した防犯ソリューションを導入し、効率化とセキュリティ向上を実現する。これらのソリューションは、実際に見て触れて体験できる展示会場で提供される予定だ。

「第17回 EDIX （教育 総合展） 東京」は、5月13日から15日まで東京ビッグサイトにて開催され、教育現場の課題に対する具体的な解決策を提供する絶好の機会となるだろう。参加希望者は公式サイトでの来場登録が必要である。