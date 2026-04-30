エレコムとテスコムが台湾市場に展開！ 新ブランド「TESCOM supported by ELECOM」体重計登場

エレコムは、テスコム電機と共同で開発した体重計を「TESCOM supported by ELECOM」ブランドとして、台湾市場で4月上旬より販売を開始した。型番は「HCS-S03TW-WH」で、価格はオープン価格での提供となる。

新しい「TESCOM supported by ELECOM」ブランドの体重計は、毎日の健康管理を快適にするための実用的な特徴が満載だ。ステップオンタイプであるため、ボタン操作が不要で乗るだけで電源が入るため、誰でも簡単に使える。また、黒色背景の液晶デザインにより暗い場所でも表示が見やすく、それに加えてセパレートデザインにより左右のバランスがとりやすい構造になっている。

本製品は、エレコムとテスコムの共同開発によって誕生し、エレコムの国際展開戦略の一環として台湾市場向けに仕様をローカライズされている。テスコムが持つ美容家電のブランド力および流通網を活用し、美容と健康管理の両分野で強化しつつ、エレコムグループとしての事業基盤をより強固なものとする狙いだ。

体重計の販売は、エレコムとテスコムのシナジー効果を最大限に活かし、台湾市場での競争力を高めることを目的としている。「TESCOM supported by ELECOM」では今後も、体重計および体組成計のさらなる製品ラインアップを検討しており、グローバル市場での事業拡大を目指していくという。