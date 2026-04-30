着るだけで疲労回復を実現!? 阪神タイガース公式ロゴが彩る「ECLEARリカバリーウェア」新登場

エレコムは、阪神タイガース公式ロゴをあしらった「ECLEARリカバリーウェア」を5月上旬に発売する。遠赤外線を輻射する素材Medilectを用いたこのウェアは、着るだけで疲労回復を促進するという特徴を備えている。半袖ハーフパンツセット（17,800円）と長袖ロングパンツセット（19,800円）の2タイプが販売され、S〜XLサイズの展開が用意されている。
このリカバリーウェアの最大の特徴は、極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilectの採用にある。これにより身体から放出される遠赤外線を輻射し、血行促進、筋肉のハリ・コリの緩和、疲労軽減が期待できるという。効果には個人差があるが、長期間の着用が推奨されている。ウェアは、ゆったりした着心地とシンプルなデザイン性を兼ね備えており、リラックスタイムや就寝時だけでなく、普段使いとしても適している。
デザインも特徴的で、阪神タイガースの公式ロゴがさりげなくトップスの左胸や袖、パンツ部分に配置され、ファンにはたまらないだろう。オーバーサイズの設計であるため、身体のラインをカバーしつつ、素材のストレッチ性や開きすぎない絶妙なクルーネックによって、リラックスした快適な着心地を提供する。肩周りを動かしやすいラグランスリーブやウェストゴム仕様など、細部にまで快適さが追求されている。
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