Wacom MovinkPad 11の弱点を解消？ 描きやすさを追求した専用ケース登場

エレコムは、Wacom MovinkPad 11専用に設計された新しい薄型フラップケースを6月上旬に発売する。価格は6,960円で、軽量で使いやすさを重視した設計が特徴だ。

この新製品の最大の特徴は、薄さを生かしつつもWacom MovinkPad 11の便利さを最大限に引き出す3段階の角度調整が可能なことだ。ドローイングやタイピングに適した角度を容易に設定できるため、持ち運んでどこでも快適に使用することができる。内部のスタンドはマグネットでしっかりと固定できるため、作業中も安定感を保つ。

薄型フラップケースはTPU素材とハニカム構造を採用しており、端末を傷や衝撃から守る設計になっている。外出先でも安心して使用できるようにフラップ内側には起毛素材が施されており、ケースを付けたままでも充電や操作が可能な仕様だ。また、ペンホルダーも内蔵しているため、ペンと一緒に持ち運べるのもポイントである。

さらに、ケースの外側には傷や汚れがつきにくい素材が使用されているため、日常での使用にも耐えうる品質となっている。様々なシーンでその機能を発揮し、Wacom MovinkPad 11をより使いやすくするこのフラップケースは、アーティストやプロフェッショナルにとっても強い味方だ。