DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは4月27日、ニンテンドーeショップ／DMM GAMES／Steamで配信中のアクションゲーム『刀剣乱舞無双』のダウンロード版が、期間限定で50％オフにて購入できるGWセールを開始したと発表。

セール期間は、ニンテンドーeショップが2026年5月5日23時59分まで、DMM GAMESが2026年5月5日17時59分まで、Steamが2026年5月6日1時59分までだ。

※セール内容、開催期間は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

今回のセールでは、ソフト本編だけでなく、衣装やBGMなどのダウンロードコンテンツ（以下、DLC）もセールの対象となっている。この機会に、3Dで美麗に再現された「刀剣乱舞」の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。

詳しくは『刀剣乱舞無双』公式サイトへ。

▼セール対象ストア

・ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_dmmsale

・DMM GAMES（PCゲーム公式サイト／DMM GAMES PLAYER）：https://dlsoft.dmm.com/list/?keyword=100908&sort=ranking

・Steam：https://store.steampowered.com/app/1191260

■セール対象商品

・刀剣乱舞無双(ダウンロード版)

通常価格：8778円 → セール価格：4389円

・刀剣乱舞無双 シーズンパス / 刀剣乱舞無双 DLCまとめセット

通常価格：6424円 → セール価格：3212円

※『刀剣乱舞無双』のDLCをまとめて入手できるお得なセット。配信プラットフォームごとに商品名が異なるが、中身に含まれるアイテムは同一だ。

・刀剣乱舞無双 ＋ シーズンパスセット

通常価格 1万5202円 → セール価格：7601円

※『刀剣乱舞無双』のソフト本編とDLCをまとめて入手できるお得なセット。Steamでは上記商品は販売していない。

・内番風装束 16種セット

通常価格：4488円 → セール価格：2244円

※全16種の内番風装束を、まとめて入手できるお得なセット。

・本丸景趣 5種セット

通常価格：1403円 → セール価格：701円

※全5種の本丸景趣を、まとめて入手できるお得なセット。

・追加楽曲 5曲セット

通常価格：935円 → セール価格：467円

※全5曲の追加楽曲を、まとめて入手できるお得なセット。

・内番風装束(DLC単品)

通常価格：各330円 → セール価格：各165円

※ニンテンドーeショップはDLC単品のセール対象外。

・本丸景趣(DLC単品)

通常価格：各330円 → セール価格：各165円

※ニンテンドーeショップはDLC単品のセール対象外。

・追加楽曲(DLC単品)

通常価格：各220円 → セール価格：各110円

※ニンテンドーeショップはDLC単品のセール対象外。

【ゲーム情報】

タイトル：刀剣乱舞無双

ジャンル：アクション

販売：DMM GAMES

開発：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）

発売日：発売中（2022年2月17日）

価格：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

※PCはダウンロード版のみ

プレイ人数：1人

CERO：B（12歳以上対象）

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