本編に加え、追加DLCもお買い得！
『刀剣乱舞無双』のGWセールを開催中！Switch／PC版が期間限定で50％オフ
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは4月27日、ニンテンドーeショップ／DMM GAMES／Steamで配信中のアクションゲーム『刀剣乱舞無双』のダウンロード版が、期間限定で50％オフにて購入できるGWセールを開始したと発表。
セール期間は、ニンテンドーeショップが2026年5月5日23時59分まで、DMM GAMESが2026年5月5日17時59分まで、Steamが2026年5月6日1時59分までだ。
※セール内容、開催期間は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今回のセールでは、ソフト本編だけでなく、衣装やBGMなどのダウンロードコンテンツ（以下、DLC）もセールの対象となっている。この機会に、3Dで美麗に再現された「刀剣乱舞」の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。
詳しくは『刀剣乱舞無双』公式サイトへ。
▼セール対象ストア
・ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_dmmsale
・DMM GAMES（PCゲーム公式サイト／DMM GAMES PLAYER）：https://dlsoft.dmm.com/list/?keyword=100908&sort=ranking
・Steam：https://store.steampowered.com/app/1191260
■セール対象商品
・刀剣乱舞無双(ダウンロード版)
通常価格：8778円 → セール価格：4389円
・刀剣乱舞無双 シーズンパス / 刀剣乱舞無双 DLCまとめセット
通常価格：6424円 → セール価格：3212円
※『刀剣乱舞無双』のDLCをまとめて入手できるお得なセット。配信プラットフォームごとに商品名が異なるが、中身に含まれるアイテムは同一だ。
・刀剣乱舞無双 ＋ シーズンパスセット
通常価格 1万5202円 → セール価格：7601円
※『刀剣乱舞無双』のソフト本編とDLCをまとめて入手できるお得なセット。Steamでは上記商品は販売していない。
・内番風装束 16種セット
通常価格：4488円 → セール価格：2244円
※全16種の内番風装束を、まとめて入手できるお得なセット。
・本丸景趣 5種セット
通常価格：1403円 → セール価格：701円
※全5種の本丸景趣を、まとめて入手できるお得なセット。
・追加楽曲 5曲セット
通常価格：935円 → セール価格：467円
※全5曲の追加楽曲を、まとめて入手できるお得なセット。
・内番風装束(DLC単品)
通常価格：各330円 → セール価格：各165円
※ニンテンドーeショップはDLC単品のセール対象外。
・本丸景趣(DLC単品)
通常価格：各330円 → セール価格：各165円
※ニンテンドーeショップはDLC単品のセール対象外。
・追加楽曲(DLC単品)
通常価格：各220円 → セール価格：各110円
※ニンテンドーeショップはDLC単品のセール対象外。
【ゲーム情報】
タイトル：刀剣乱舞無双
ジャンル：アクション
販売：DMM GAMES
開発：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）
発売日：発売中（2022年2月17日）
価格：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
※PCはダウンロード版のみ
プレイ人数：1人
CERO：B（12歳以上対象）
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