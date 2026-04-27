Amazonセール情報大紹介！ 第1535回
雨の日でも気にせず歩ける。濡れない×蒸れないKEENのシューズが30％オフ
2026年04月27日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
もう濡れたくない人へ
HIGHTRAIL WPが30%オフ
KEENのHIGHTRAIL WPは、アウトドアの頼もしさと街履きの軽快さをいいとこ取りした一足です。Amazonのタイムセールで、30%OFFの11,906円で販売されています（4月27日現在）。
独自の防水透湿素材により、雨やぬかるみの侵入を防ぎつつムレを外に逃がす構造で、天候に左右されにくい快適さを実現しています。見た目は比較的すっきりしていて、「アウトドアの靴です」という主張が強すぎないのもポイント。日常の延長線でそのままアウトドアへ踏み出せる、そんなちょうどいい距離感が魅力です。
ソールにはグリップ力に配慮したアウトソールを採用し、舗装路から軽いトレイルまで幅広く対応。さらにクッション性にも配慮されており、長時間歩いても足への負担を軽減しやすい設計です。
つま先をしっかり保護するKEENらしいトゥプロテクションも健在で、不意に石や段差にぶつけてもダメージを抑えてくれる安心感があります。機能を詰め込みつつも、履き心地は軽やか。“気軽にタフ”な一足です。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
HIGHTRAIL WPの特徴
防水でもムレにくい
KEEN独自の防水透湿素材により、雨の侵入を防ぎながら内部の湿気を逃がしやすい構造。アッパーには軽量で通気性のあるパフォーマンスメッシュと天然皮革スエードを採用し、要所に施したTPU補強が耐久性を向上しています。
軽快なのにしっかり守る
足裏の形状に合わせて立体成型された、植物由来のマテリアルを採用した加重に対して潰れにくいポリウレタンフットベッドを採用。歩行時の衝撃を緩和する圧縮成型EVAミッドソールがクッション性を実現しています。
濡れた路面でも滑りにくい
地面をグリップするKEENオールテレインラバーアウトソールと、全方向対応型の4mmラグパターンが防滑性を向上。
街でも浮かないデザイン
アウトドアシューズながら主張しすぎない外観で、普段使いにもなじみやすい仕上がりです。
まとめ
参考価格：17,000円
現在の価格：11,906円［30%OFF］
HIGHTRAIL WPをおすすめしたいのは、「雨の日でも気にせず歩きたいけど、いかにもな防水靴はちょっと」という人です。見た目は比較的カジュアルで、普段の服装にもなじみやすいので、通勤や街歩きにも違和感なく使えます。
さらに、「週末はちょっと自然に触れたい」というライトアウトドア派にもぴったり。しっかり歩ける安心感があるので、ハイキングや旅行先での長時間移動にも活躍します。1足で街も自然もカバーできる、ちょうどいい万能感が魅力です。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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