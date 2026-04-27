Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第270回
見た目は小さいが、中身は強力！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060を搭載するゲーミングミニPCという選択肢
2026年04月27日 18時00分更新
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MINISFORUMのゲーミングミニPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MINISFORUMのゲーミングミニPC「MINISFORUM G1 Pro」が販売中だ。価格は25万3999円。
見た目はコンパクトだが、中身は強力
本製品は、AMD「Ryzen 9 8945HX」（16コア/32スレッド）とNVIDIA「GeForce RTX 5060」（GDDR7、8GB）を搭載するゲーミングミニPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB SSD、OSはWindows 11 Proなど。
省スペースが見込めるスリムボディをはじめ、ゲーム性能もAI性能も高いスペック、充実の冷却性能がポイントだ。小さいながらも強力なゲーミングPCが欲しい人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|MINISFORUM G1 Pro ゲーミングミニPC、AMD Ryzen 9 8945HX、NVIDIA RTX 5060、32GB DDR5、1TB SSD、Windows 11 Pro搭載、HDMI2.1 х 2、DP1.4 x 3、RJ45 (5G)х 1 RTL8126
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