200Hz／1msで動きも滑らか！ LG製27型WQHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円台！

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LGの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、LGの27型WQHDゲーミングディスプレー「LG UltraGear 27G610A-B」が販売中だ。参考価格は3万2545円だが、タイムセールにより15％オフの2万7800円で購入できる（4月27日時点）。

200Hz・1ms・27型・WQHDの良スペック

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（GTG）となっている。そのほか、「VESA DisplayHDR 400」や「VRR（可変リフレッシュレート）」、遅延を抑える機能なども特徴だ。

27型のWQHDゲーミングディスプレーが欲しい人、200Hzのリフレッシュレート・1msの応答速度に惹かれた人はチェックしてみては？