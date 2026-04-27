Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第268回
200Hz／1msで動きも滑らか！ LG製27型WQHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円台！
2026年04月27日 17時30分更新
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LGの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、LGの27型WQHDゲーミングディスプレー「LG UltraGear 27G610A-B」が販売中だ。参考価格は3万2545円だが、タイムセールにより15％オフの2万7800円で購入できる（4月27日時点）。
200Hz・1ms・27型・WQHDの良スペック
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（GTG）となっている。そのほか、「VESA DisplayHDR 400」や「VRR（可変リフレッシュレート）」、遅延を抑える機能なども特徴だ。
27型のWQHDゲーミングディスプレーが欲しい人、200Hzのリフレッシュレート・1msの応答速度に惹かれた人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|LG ゲーミングモニター LG UltraGear 27G610A-B 27インチ/WQHD(2560×1440)/200Hz/IPS 1ms(GTG)/sRGB 99%/DisplayHDR 400/アンチグレア/HDMI×2/DisplayPort/VRR(FreeSync Premium)/低遅延モード
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