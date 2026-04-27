アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第176回
レモン果皮の香り・コク・ほろ苦さを引き出した「THE PEEL」が19％オフ！
2026年04月27日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリーのチューハイ「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,739円のところ、19％オフの3,038円で販売中です。1本あたりの価格は約127円となります。
「THE PEEL（ザ・ピール） レモン」の特徴
Amazon商品ページより
「THE PEEL レモン」は、レモン果皮に着目して作られたレモンサワーです。レモン果皮で作った蒸溜酒や浸漬酒など、4種のレモン果皮100％のレモンスピリッツを使用している点が特徴です。
香料・糖類無添加で、レモン果皮由来のみずみずしい香りやコク、ほろ苦さ、余韻といった要素を引き出したとしています。
アルコール度数は5％です。果汁は1％で、果皮由来の香りや味わいを重視した仕上がりといいます。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
無糖タイプでレモン果皮の風味を活かした「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。
Amazonタイムセールの機会に、この商品をまとめて購入しておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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