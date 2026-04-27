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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第176回

レモン果皮の香り・コク・ほろ苦さを引き出した「THE PEEL」が19％オフ！

2026年04月27日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　サントリーのチューハイ「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格3,739円のところ、19％オフの3,038円で販売中です。1本あたりの価格は約127円となります。

アマゾンでTHE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml×24本を入手

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン」の特徴
Amazon商品ページより

　「THE PEEL レモン」は、レモン果皮に着目して作られたレモンサワーです。レモン果皮で作った蒸溜酒や浸漬酒など、4種のレモン果皮100％のレモンスピリッツを使用している点が特徴です。

　香料・糖類無添加で、レモン果皮由来のみずみずしい香りやコク、ほろ苦さ、余韻といった要素を引き出したとしています。

　アルコール度数は5％です。果汁は1％で、果皮由来の香りや味わいを重視した仕上がりといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　無糖タイプでレモン果皮の風味を活かした「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

　Amazonタイムセールの機会に、この商品をまとめて購入しておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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