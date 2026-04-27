手の小さい人にフィットするコンパクトなXboxコントローラー、タイムセールで12％オフ!

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HyperXのXboxコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのXboxコントローラー「HyperX Clutch Tanto Mini」が販売中だ。参考価格は5900円だが、タイムセールにより12％オフの5190円で購入できる。

本製品は、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応するコントローラー（公式ライセンス製品）。手の小さい人でも持ちやすいコンパクトなデザインと、約165gの軽量設計が主な特徴となっている。そのほか、振動機能や3.5mmのオーディオジャックなども搭載。

手の小さい人におすすめできる一台

ユーザーレビューを見ると、「1年以上使っても故障もなく快適に使える」「コスパが高い」「純正品よりも安い」といった声が寄せられている。自分の手にフィットするコントローラーが欲しい人におすすめだ。