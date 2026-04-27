Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第267回
手の小さい人にフィットするコンパクトなXboxコントローラー、タイムセールで12％オフ!
2026年04月27日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
HyperXのXboxコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのXboxコントローラー「HyperX Clutch Tanto Mini」が販売中だ。参考価格は5900円だが、タイムセールにより12％オフの5190円で購入できる。
本製品は、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応するコントローラー（公式ライセンス製品）。手の小さい人でも持ちやすいコンパクトなデザインと、約165gの軽量設計が主な特徴となっている。そのほか、振動機能や3.5mmのオーディオジャックなども搭載。
手の小さい人におすすめできる一台
ユーザーレビューを見ると、「1年以上使っても故障もなく快適に使える」「コスパが高い」「純正品よりも安い」といった声が寄せられている。自分の手にフィットするコントローラーが欲しい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|HyperX Clutch Tanto Mini ゲームパッド コントローラー 有線 XBOX公式認定 PC Android ブラック
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第266回
トピックス一台あると何かと便利！ PC・Switch・モバイルでゲームを遊びたい人に、GameSir製コントローラーが10％オフ
-
第265回
トピックスSwitchがアーケード筐体に!? 組み立て式の“筐体型アーケードコントローラー”が1万円切り
-
第264回
トピックス静音・防滴・コンパクト！ ゲームと仕事の兼用が可能、SteelSeriesの有線ゲーミングキーボードがタイムセールで19％オフ
-
第263回
トピックスゲームも仕事もこれ一台でOKでは？ HyperX製フルサイズゲーミングキーボードが15％オフの4240円
-
第262回
トピックス懐かしい気持ちが芽生える外見のクラシックマウスをAmazonで発見！ ちゃんと中身は最新型です
-
第261回
トピックス1万5000円切るなら買いでしょ 180Hz・1msのJAPANNEXT製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールの対象に
-
第260回
トピックスタイムセールで3万円→2.3万円！ 220HzのBenQ製24.5型フルHDゲーミングディスプレー
-
第259回
トピックス充電ドック付きが便利よね PC・Switch・モバイル対応コントローラーがタイムセールで3590円！
-
第258回
トピックスゲームボーイっぽいデザインがエモい！ 縦型で使えるスマホコントローラーが4999円
-
第257回
トピックスゲームボーイを忠実再現したLEGO組み立てモデルが6％オフ！ 思い出の品を組み立ててみませんか
- この連載の一覧へ