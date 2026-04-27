一台あると何かと便利！ PC・Switch・モバイルでゲームを遊びたい人に、GameSir製コントローラーが10％オフ

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GameSirのPC・Switch・モバイル用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PC・Switch・モバイルに対応するコントローラー「GameSir Cyclone 2」が販売中だ。参考価格は8599円だが、執筆時点では10％オフの7739円で購入できる（4月27日時点）。

本製品は、Switch・Switch 2・PC・iOS・Androidに接続できるコントローラー。有線・2.4GHzワイヤレスドングル・Bluetooth接続に対応するほか、より精確な操作ができるという「GameSir Mag-Res TMRスティック」、最大500万回のクリックに耐えられるというマイクロスイッチ、付属の充電ドックなども特徴となる。

使い勝手良好のコントローラーが7000円台

ユーザーレビューを見ると、「接続が簡単で使いやすい」「グリップ感・操作性・ボタンの感触が良い」「全然ドリフトしていない」といった声が寄せられている。複数のプラットフォームに対応していることと、使い勝手の良さがポイントになっているようだ。気になる人はチェックしてみては？