静音・防滴・コンパクト！ ゲームと仕事の兼用が可能、SteelSeriesの有線ゲーミングキーボードがタイムセールで19％オフ

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SteelSeriesの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesの有線ゲーミングキーボード「Apex 3 TKL」が販売中だ。参考価格は9880円だが、タイムセールにより19％オフの7978円で購入できる（4月27日時点）。

本製品は、コンパクトなテンキーレスを採用する有線ゲーミングキーボード。耐久性と静音性を兼ね備えたキースイッチのほか、IP32の防滴性能、マルチメディアコントロールなどが特徴となっている。

静音重視のゲーミングキーボードがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると、「見た目も静けさも押し心地も完璧」「ゲーム初心者でも使いやすい」「静音なので仕事にピッタリ」といった声が寄せられている。使い勝手の良さと、ゲームだけでなく仕事の用途にも使えるところがポイントになっているようだ。タイムセール中は7000円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。