ASUS、AM5対応マザーボード新製品を投入　X870Eなど複数モデル展開

シー・エフ・デー販売は、ASUSの新製品であるAMD X870E、X870、B650チップセット搭載のマザーボードおよび80PLUS BRONZE認証電源ユニットを発売した。リリースされた製品は、プレミアムユーザー向けに設計されたROG CROSSHAIR X870E DARK HEROから、コストパフォーマンスに優れたTUF GAMINGシリーズ、そして高効率電源ユニットのTUF GAMING BRONZE EVOシリーズにまで及ぶ。
ASUSの新しい製品群は、最新のAMDチップセットとAM5ソケット対応によって、多くのユーザーに最適な選択肢を提供する。特にROG CROSSHAIR X870E DARK HEROは、20+2+2の強化電源回路と大型ヒートシンクにより、Ryzenのパフォーマンスを最大限に引き出すことができるという。次世代のPCIe 5.0とDDR5対応による拡張性、高速な10GbE有線LANとWi-Fi7により、快適なネットワーク環境も実現している。この高性能なハードウェアは139,800円前後で提供される。
一方、コストパフォーマンスを重視するユーザーには、TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEOやTUF GAMING B650EM-E WIFIがおすすめだ。これらのマザーボードは軍用規格に基づく高耐久設計と、PCIe 5.0・DDR5対応による拡張性を持ちながら、49,980円前後、34,980円前後で購入可能となっている。
また、新たに発表されたTUF GAMING BRONZE EVO電源ユニットシリーズは、80PLUS BRONZE認証を取得し、750Wモデルは11,480円前後、650Wモデルは9,980円前後というリーズナブルな価格で提供される。
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