AMD Ryzen 9 9950X3D2搭載デスクトップPC、FRONTIERから発売開始

インバースネットは、新たに「FRONTIER」シリーズとしてAMDの最新デスクトップ向けプロセッサ「AMD Ryzen 9 9950X3D2」を搭載したデスクトップパソコンの販売を開始した。これにより、クリエイターや開発者に最適なシステム負荷の高い作業環境を提供することを目指している。

AMD社の最新プロセッサである「AMD Ryzen 9 9950X3D2」は、第2世代 AMD 3D V-Cacheをデュアル構成で搭載し、高負荷の処理に対応して優れた応答性を実現する。特に複雑なタイムライン編集や大規模データセットの処理時にレイテンシを大幅に低減し、快適な作業環境を提供する。

これらの機能は、ゲームプレイにおいても顕著に現れる。高フレームレートと安定した動作によるスムーズで没入感のあるゲーム体験が可能だ。FRONTIERシリーズは「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「MFPシリーズ（MSIコラボモデル）」のラインナップがあり、デザイン性や冷却性が特徴的で、個々のニーズに合わせてカスタマイズも可能だ。