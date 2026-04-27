【FRONTIER】リネージュ2M推奨スペック対応ゲーミングPC登場、RTX 5060搭載モデルも選択可

インバースネットは、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、『リネージュ2M』の推奨基準をクリアしたゲーミングPCを発売開始した。
FRONTIERから新たにリリースされるこのゲーミングPCは、大人気MMORPG『リネージュ2M』の推奨認定を取得したモデルだ。次世代ゲーミングPCブランド「FREXAR」のコンパクトなXシリーズを採用し、フォームファクターにも考慮した設計となっている。FRONTIERにて動作検証を行い、推奨動作環境の基準項目をすべてクリアしたこの製品は、標準3年保証と充実したサポート体制でユーザーに長期的な安心を提供する。
製品には2種類のグラフィックスカード搭載モデルが用意されており、NVIDIA GeForce RTX 5060とAMD Radeon RX 9060 XTを選択できる。RTX 5060は第5世代Tensorコアと第4世代RTコアを搭載、AI処理やレイトレーシングの精度と速度を向上させる。また、Radeon RX 9060 XTはAMDの次世代技術を用いた超高解像度アップスケーリングやストリーミング品質の向上を実現。これにより、没入感溢れるリアルなゲームビジュアルを楽しむことができるとしている。
『リネージュ2M』は、PC用MMORPG『リネージュ2』の正統後継作品としてモバイル向けにリメイクされたタイトルで、PCでもプレイ可能。クロスプラットフォーム「パープル」を活用し、4K/60FPSでシームレスなオープンワールドを楽しむことができる。ただし、FRONTIER推奨PCが4K/60FPSの動作を保証するものではないとのこと。
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