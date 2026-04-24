RTX 5060×Core i5で快適プレイ　MSIの最新ゲーミングPCがコスパ重視で登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月30日より新たなゲーミングPC「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」を発売開始する。最新のNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、コストパフォーマンスを重視しながらも、高いゲーミング性能を提供する。
「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」は、DLSS 4.5対応のNVIDIA GeForce RTX 5060とインテル Core i5 14400Fを組み合わせた構成が特徴で、初めてのゲーミングPCを考慮している。最大の特徴はDLSS 4.5の6倍マルチフレーム生成で、競技性の高いタイトルも滑らかに描写できるという。さらに、M.2 NVMe SSDを搭載しているため、ゲームやアプリの起動が高速化され、快適なデータアクセスを実現する。
また、筐体の照明効果をカスタマイズ可能なMystic Lightにも対応しており、ユーザーの好みに合わせたライティングが楽しめる。有線LANとWi-Fi 6Eに両対応し、場所を選ばず安定したネットワーク環境を提供する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります