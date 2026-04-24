RTX 5060×Core i5で快適プレイ　MSIの最新ゲーミングPCがコスパ重視で登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月30日より新たなゲーミングPC「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」を発売開始する。最新のNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、コストパフォーマンスを重視しながらも、高いゲーミング性能を提供する。

「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」は、DLSS 4.5対応のNVIDIA GeForce RTX 5060とインテル Core i5 14400Fを組み合わせた構成が特徴で、初めてのゲーミングPCを考慮している。最大の特徴はDLSS 4.5の6倍マルチフレーム生成で、競技性の高いタイトルも滑らかに描写できるという。さらに、M.2 NVMe SSDを搭載しているため、ゲームやアプリの起動が高速化され、快適なデータアクセスを実現する。

また、筐体の照明効果をカスタマイズ可能なMystic Lightにも対応しており、ユーザーの好みに合わせたライティングが楽しめる。有線LANとWi-Fi 6Eに両対応し、場所を選ばず安定したネットワーク環境を提供する。