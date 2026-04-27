5月1日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです！
次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は5月8日（金）を予定しております！
2026年04月27日 07時00分更新
5月1日（金）の配信はお休みとなります。
次回は5月8日（金）20時～の予定です。お楽しみに！
次回5月8日（金）の予定はこちらです！
▽放送情報
放送日： 2026年5月8日（金）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』2026年5月8日配信
▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu）
ムラリン
【お知らせ】
「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
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