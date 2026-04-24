ゲームも仕事もこれ一台でOKでは？ HyperX製フルサイズゲーミングキーボードが15％オフの4240円

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HyperXのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングキーボード「HyperX Alloy Core RGB」が販売中だ。参考価格は4990円だが、執筆時点では15％オフの4240円で購入できる（4月24日時点）。

本製品は、ゲームだけでなく仕事用にも使えるフルサイズキーボード。静音タイプのキーや専用のメディアコントロール、RGBライト、対飛沫性のボディなどが特徴となっている。

見た目も機能も十分すぎるエントリーモデル

ユーザーレビューを見ると、「見た目・機能・使い心地のバランスがとても良い」「メンブレンなので静か」「十分なエントリーモデル」といった声が寄せられている。ゲームも仕事もこなせるフルサイズキーボードを探している人におすすめできそうだ。