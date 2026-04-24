ゲームボーイを忠実再現したLEGO組み立てモデルが6％オフ！ 思い出の品を組み立ててみませんか

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LEGO Game Boyをチェック

Amazon.co.jpにて、LEGOの組み立てモデル「LEGO Game Boy」が販売中だ。参考価格は8436円だが、執筆時点では6％オフの7927円で購入できる。

本製品は、任天堂が手がけた携帯ゲーム機「ゲームボーイ」の実物大レゴモデル。再現度の高さはもちろん、自分の手で思い出のゲーム機を組み立てる面白さもポイントになっている。

思い出のゲームボーイを組み立ててみませんか？

ユーザーレビューを見ると、「再現度が素晴らしい」「ゲームボーイで遊んでいた世代にぜひ！」「ホンマに本体まんまやん」といった声が寄せられている。再現度の高さが魅力的で、ゲームボーイの世代に刺さること間違いなしの本製品。思い出の品を組み立ててみたい人、思い出の品を家に飾ってみたい人はぜひ手にとってみてほしいものだ。