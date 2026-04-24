MSIの15.6型フルHDゲーミングノートがクーポン適用で22万円台！ RTX 5060や1TB M.2 SSDなど“これぐらいでいい”コスパモデル

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW」が販売中だ。価格は24万9800円だが、クーポンを適用すると22万9800円で購入できる（4月24日時点）。

"これぐらいでいい"ゲーミングノートPC、クーポン適用で2万円オフ

Cyborg 15 B2RWは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ミドルクラスのGPUや1TBのM.2 SSDなど、「これぐらいでいい」と思えるようなスペックが魅力だ。24万円台だが、クーポンを使えば2万円オフの22万円で買えるチャンス。気になる人は本製品をチェックしてみては？