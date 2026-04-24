アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第175回
糖質が気になるけど飲みたい人へ！ 「金麦 糖質75％オフ」500mlがセール価格に
2026年04月24日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
新ジャンルの発泡酒「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」が現在、Amazonタイムセールに登場しています。
過去価格6,193円から23％オフの4,799円で販売されています。1本あたりの価格は約200円です。
アマゾンで金麦 糖質75％オフ 500ml×24本を入手
「金麦 糖質75％オフ」の特徴
Amazon商品ページより
「金麦 糖質75％オフ」は、サントリーの新ジャンル「金麦〈糖質75％オフ〉」シリーズで、糖質を抑えつつ麦のうまみを引き出した設計が特徴です。
従来のすっきりとした飲みやすさはそのままに、旨味麦芽を増量することで味の厚みが強化されたといいます。
「低温旨味製法」により、低温で丁寧に麦のうまみを抽出することで、軽やかさと飲みごたえを両立したとしています。アルコール度数は4％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで23％オフという価格で提供されています。
日常的に飲む人にとってはおトクにまとめ買いできるタイミングとなります。Amazonタイムセール期間中に、ぜひチェックしてみてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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