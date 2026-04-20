1台のSwitchで最大4人までの同時プレイに対応！ オンラインでは最大16人のマルチ対戦ができる
『スーパーモンキーボール バナナランブル』が「いっせいトライアル」の対象タイトルに！期間は4月23日から29日まで
セガは4月20日、Nintendo Switch用ソフト『スーパーモンキーボール バナナランブル』について、Nintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」の対象タイトルとなると発表。開催期間は、2026年4月23日から29日まで。
期間中は、本作をまるごと遊び放題で楽しめる。また、「いっせいトライアル」の実施期間を含む日程で、本作のダウンロード版をお得に購入できるセールも開催予定。ぜひこの機会に本作を楽しもう。
本作は、ボールに入ったおサルを転がしてゴールを目指す、子どもから大人まで楽しめるカジュアルアクションゲーム。友だちや家族、世界中のプレイヤーとオンラインで最大16人のマルチ対戦ができる「バトルモード」をはじめ、従来のモンキーボールを楽しめる「アドベンチャーモード」では200のステージをプレイできる。
さらに、1台のNintendo Switchで最大4人までの同時プレイにも対応。加えて、個性豊かな新キャラクターたちが活躍するストーリーも楽しむことが可能だ。
●「いっせいトライアル」参加方法
マイニンテンドーストアまたは、Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switchのニンテンドーeショップ『スーパーモンキーボール バナナランブル』ページ内の「いっせいトライアル」と表示されている箇所からソフトをダウンロードするだけで、対象期間にプレイできる。
※「いっせいトライアル」で遊んだセーブデータは、製品版に引き継ぐことが可能です。
※Nintendo Switch Onlineの無料体験期間中の方もご参加いただけます。
※Nintendo Switch Onlineは任天堂株式会社の有料のサービスです。
■期間限定『スーパーモンキーボール バナナランブル』が65％オフで購入可能！
「いっせいトライアル」の期間を含めた日程で本作のダウンロード版がお得に購入できるセールを実施予定。この機会にぜひ購入してみてはいかがだろうか。セール期間は、2026年4月22日0時～5月5日23時59分（JST）まで。
●セール価格
通常版：通常価格 5489円 → セール価格 1921円（65％オフ）
デジタルデラックス版：通常価格 7689円 → セール価格 2691円（65％オフ）
●購入はこちら
通常版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000057431
デジタルデラックス版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000020508
※Nintendo Switch Online加入者以外の方も割引価格でご購入いただけます。
※「いっせいトライアル」期間とセール期間は異なります。
【ゲーム情報】
タイトル：スーパーモンキーボール バナナランブル
ジャンル：アクション／パーティー
販売：セガ
プラットフォーム：Nintendo Swith
発売日：発売中（2024年6月25日）
価格：
通常版：5489円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：7689円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～4人（オンライン対戦時：最大16人）
CERO：A（全年齢対象）
©SEGA
※オンラインプレイの利用には有料サービス「Nintendo Switch Online」への加入が必要です。
※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。
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