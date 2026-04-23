可愛い見た目なのに中身は強い！ 8BitDoのNintendo Switch用コントローラーが15％オフ

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8BitDoのNintendo Switch用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、8BitDoのNintendo Switch用コントローラー「8BitDo Ultimate 2C」が販売中だ。過去価格は4690円だが、執筆時点では15％オフの3999円で購入できる（4月23日時点）。

本製品は、Nintendo Switch・Switch 2用のコントローラー。耐摩耗性金属リングを備えたホール効果ジョイスティックや6軸モーションコントロール、有線・無線対応などが特徴となっている。

手頃な価格で手に入る、使い勝手抜群のコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「機能性はガチ、見た目は癒し系」「LRの押し心地が良い」「手が小さくても持ちやすい」といった声が寄せられている。コスパ重視のNintendo Switch用コントローラーが欲しい人におすすめできそうだ。