Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第253回
可愛い見た目なのに中身は強い！ 8BitDoのNintendo Switch用コントローラーが15％オフ
2026年04月23日 22時00分更新
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8BitDoのNintendo Switch用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、8BitDoのNintendo Switch用コントローラー「8BitDo Ultimate 2C」が販売中だ。過去価格は4690円だが、執筆時点では15％オフの3999円で購入できる（4月23日時点）。
本製品は、Nintendo Switch・Switch 2用のコントローラー。耐摩耗性金属リングを備えたホール効果ジョイスティックや6軸モーションコントロール、有線・無線対応などが特徴となっている。
手頃な価格で手に入る、使い勝手抜群のコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「機能性はガチ、見た目は癒し系」「LRの押し心地が良い」「手が小さくても持ちやすい」といった声が寄せられている。コスパ重視のNintendo Switch用コントローラーが欲しい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|8BitDo Ultimate 2C Bluetooth コントローラーSwitch/Switch 2 用、6軸モーションコントロール、ランブル バイブレーション、改良された D パッドとバンパー、ホール効果ジョイスティックを備えたワイヤレス コントローラー (Pink)
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