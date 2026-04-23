『007 ファーストライト』とコラボした黄金色のDualSenseワイヤレスコントローラーがかっこよすぎる！

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『007 ファーストライト』とコラボしたDualSenseをチェック

Amazon.co.jpにて、「【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション」の予約を受付中だ。発売日は2026年5月27日。参考価格は1万1345円だが、執筆時点では6％オフの1万617円で購入できる（4月23日時点）。

黄金色のカラーと007のロゴがかっこいい！

本製品は、5月27日に発売されるアクションゲーム『007 ファーストライト』とコラボしたDualSenseワイヤレスコントローラー。黄金色のカラーリングと光沢に加え、タッチパッドに描かれた「007」のアイコンが特徴的だ。リミテッドエディションにふさわしいデザインと言っていいだろう。

発売が迫る『007 ファーストライト』に備えて、本製品を予約購入してみてはいかがだろうか？