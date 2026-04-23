ゲーミングPC初心者にピッタリ！ RX 9060 XT搭載のG TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで28万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（RX 9060 XT搭載）」が販売中だ。参考価格は34万9800円だが、タイムセールにより17％オフの28万9800円で購入できる（4月23日時点）。

ゲーミングPC初心者におすすめの一台

G TUNE DGは、インテル「Core Ultra 5 225」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。240mmラジエーターの水冷CPUクーラーも搭載されている。

赤いライティングを鑑賞できるガラスサイドパネルをはじめ、USB端子が並ぶ上部インターフェース、底面から背面および上部へ排出されるエアフロー構造なども特徴。ゲーミングPC初心者や、長く愛用できるゲーミングデスクトップPCが欲しい人におすすめできそうだ。