Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第248回
ゲーミングPC初心者にピッタリ！ RX 9060 XT搭載のG TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで28万円台
2026年04月23日 17時00分更新
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マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（RX 9060 XT搭載）」が販売中だ。参考価格は34万9800円だが、タイムセールにより17％オフの28万9800円で購入できる（4月23日時点）。
ゲーミングPC初心者におすすめの一台
G TUNE DGは、インテル「Core Ultra 5 225」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。240mmラジエーターの水冷CPUクーラーも搭載されている。
赤いライティングを鑑賞できるガラスサイドパネルをはじめ、USB端子が並ぶ上部インターフェース、底面から背面および上部へ排出されるエアフロー構造なども特徴。ゲーミングPC初心者や、長く愛用できるゲーミングデスクトップPCが欲しい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【 RX 9060 XT (16GB) 搭載 / 3年メーカー保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 5 プロセッサー 225 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー ゲーム 動画編集) DGI5A6XB83SJW116AZ
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