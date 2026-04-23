RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングデスクトップが21万円台！ マイクラとGame Pass1か月版が同梱

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA XGR7M-R56-WL」が販売中だ。価格は21万3780円。

RTX 5060搭載のゲーミングデスクトップ

GALLERIA XGR7M-R56-WLは、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition』と「PC Game Pass 1か月版」が同梱されている。

最新ゲームは一通り遊べるスペックと、「マイクラ」およびGame Passの同梱物が魅力の本製品。20万円前後のゲーミングデスクトップPCを探している人におすすめできそうだ。