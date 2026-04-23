Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第247回
RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングデスクトップが21万円台！ マイクラとGame Pass1か月版が同梱
2026年04月23日 17時00分更新
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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA XGR7M-R56-WL」が販売中だ。価格は21万3780円。
RTX 5060搭載のゲーミングデスクトップ
GALLERIA XGR7M-R56-WLは、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition』と「PC Game Pass 1か月版」が同梱されている。
最新ゲームは一通り遊べるスペックと、「マイクラ」およびGame Passの同梱物が魅力の本製品。20万円前後のゲーミングデスクトップPCを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC 【 RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB 】 GALLERIA XGR7M-R56-WL Ryzen 7 5700X搭載 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 Windows 11 Home 動画編集 ゲーム実況 19377-4946
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