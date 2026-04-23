【45％オフ】雨の日でも同じ靴でいい。ゴアテックスで濡れないコンバース

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

コンバースのあの見た目、好きだけど「雨の日どうする問題」ありますよね。そんな悩みにしっかり答えてくれるのがコンバースのALL STAR GORE-TEX OX（エボニーブラウン）。Amazonのタイムセールで、45%OFFの10,921円で販売されています（4月23日現在）。

コンバースの定番モデル、ALL STARに防水透湿性を備えたALL STAR GORE-TEX OX（エボニーブラウン）は、見た目はいつものまま、中身がきっちり進化してきた一足。

ゴアテックスの採用で雨も雪もシャットアウトしつつ、ムレは外へ逃がします。キャンバス素材のクラシックな雰囲気はそのままなので、「機能靴っぽさ」が出ないのがいいところ。普通に履けて、普通じゃない安心感があります。

細かいところも抜かりなし。シュータンはガセット構造で水の侵入をガードし、インソールはクッション強めの高密度ウレタン＋ラバースポンジ。いつものノリで履けるのに、天気に振り回されないのがポイントです。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

防水透湿、撥水加工も

GORE-TEXファブリクスを搭載するだけでなく、アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用。雨の侵入を防ぎながら内部の湿気を逃がし、快適な履き心地を保ちます。

履き心地も向上

ストレッチ性のある素材をタンのガセットに採用しフィット感を向上したほか、インソールにはクッション性に優れた高密度ウレタンフォームとラバースポンジを採用しています。

見た目はいつものALL STAR

クラシックなデザインを維持し、どんなコーデにも合わせやすい仕上がり。ブラックとは一味違う深めのエボニーブラウンのカラーも魅力的です。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：10,921円［45%OFF］

「雨の日でもコンバース履きたい」勢には、ALL STAR GORE-TEX OX（エボニーブラウン）は、“答え”のような存在。通勤・通学はもちろん、ちょっとそこまで……というときでも足元を気にしなくていいのはラクです。防水シューズにありがちなゴツさもなく、コーデにすっとなじむのもありがたい。

「これ履いとけばOK」に収まる万能感。晴れても普通、降っても安心。1足でだいたいのシーンをカバーしてくれるので、気づけば出番が増えるタイプです。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。