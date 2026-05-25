「Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック)」など10製品が対象
「XBOX ワイヤレス コントローラー」対象製品の「ゲーム シーズン スタート セール」が本日より開催！
Xboxは5月25日、協賛のXBOX販売店で対象の「XBOX ワイヤレス コントローラー」をお買い得に購入できる「ゲーム シーズン スタート セール」を開催。セール期間は、2026年6月7日まで。
対象製品、実施販売店は下記を確認してほしい。
■対象製品
・Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック)
・Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト)
・Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル
・Xbox ワイヤレス コントローラー （ショック ブルー)
・Xbox ワイヤレス コントローラー （パルス レッド)
・Xbox ワイヤレス コントローラー （ディープ ピンク)
・Xbox ワイヤレス コントローラー （ベロシティ グリーン)
・Xbox ワイヤレス コントローラー（ハートブレイカー）スペシャルエディション
・Xbox ワイヤレス コントローラー（アイスブレイカー）スペシャルエディション
・Xbox ワイヤレス コントローラー（ストームブレイカー）スペシャルエディション
■実施販売店一覧
・Amazon.co.jp
・Joshin
・ビックカメラ
・ヤマダデンキ
・ヨドバシカメラ
・楽天 スーパーDEAL SHOP
・Microsoft Store
同社の公式ブログ「XBOX Wire Japan」にも詳しい情報が掲載されているので、あわせてチェックしよう。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2026/05/25/xbox-wireless-controller-game-season-start-campaign/
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