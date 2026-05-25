Xboxは5月25日、協賛のXBOX販売店で対象の「XBOX ワイヤレス コントローラー」をお買い得に購入できる「ゲーム シーズン スタート セール」を開催。セール期間は、2026年6月7日まで。

対象製品、実施販売店は下記を確認してほしい。

■対象製品

・Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック)

・Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト)

・Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ショック ブルー)

・Xbox ワイヤレス コントローラー （パルス レッド)

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ディープ ピンク)

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ベロシティ グリーン)

・Xbox ワイヤレス コントローラー（ハートブレイカー）スペシャルエディション

・Xbox ワイヤレス コントローラー（アイスブレイカー）スペシャルエディション

・Xbox ワイヤレス コントローラー（ストームブレイカー）スペシャルエディション

■実施販売店一覧

・Amazon.co.jp

・Joshin

・ビックカメラ

・ヤマダデンキ

・ヨドバシカメラ

・楽天 スーパーDEAL SHOP

・Microsoft Store

同社の公式ブログ「XBOX Wire Japan」にも詳しい情報が掲載されているので、あわせてチェックしよう。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2026/05/25/xbox-wireless-controller-game-season-start-campaign/