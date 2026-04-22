Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第244回
“2台目に最適”な1台！ RTX 3050搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートが11万9800円
2026年04月22日 20時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin-15-B13UC-6113JP」が販売中だ。参考価格は13万1636円だが、タイムセールにより9％オフの11万9800円で購入できる（4月22日時点）。
サブのゲーミングノートPCが欲しい人におすすめ
Thin-15-B13UC-6113JPは、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR4）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ひと昔前のスペックだが、最新ゲームは一通り遊べるレベルだ。ゲームに限らず、仕事やクリエイティブワークもこなせるだろう。執筆時点では11万円台で買えるため、サブのゲーミングノートPCを探している人にもおすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Thin 15 B13U GeForce RTX 3050 Core i5-13420H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Thin-15-B13UC-6113JP
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