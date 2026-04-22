240Hzのヌルヌルと国産の安心感が魅力！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーが1万7980円

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アイ・オー・データ機器の24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データ機器の24.5型ゲーミングディスプレー「GigaCrysta EX-GD251UH」が販売中だ。過去価格は1万9667円だが、執筆時点では9％オフの1万7980円で購入できる（4月22日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）を採用する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）となっている。そのほか、ティアリングやスタッタリングを抑えるAdaptiveSyncや、広視野角のHFSパネル、約0.003フレーム（約0.1ms）の内部フレーム遅延なども特徴。

国産という安心感とコスパの高さが魅力

ユーザーレビューを見ると、「コスパが高い」「240Hzはやはりヌルヌル」「申し分なしの画面サイズ」といった声が寄せられている。国産のゲーミングディスプレーを手頃な価格で手に入れたい人におすすめだ。