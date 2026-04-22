Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第242回
180Hz×1msの高速描画を約1.8万円で。ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール！
2026年04月22日 20時00分更新
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ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG259CS-J」が販売中だ。過去価格は2万3400円だが、タイムセールにより23％オフの1万7980円で購入できる（4月22日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）など。
完成度が高いコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、「この価格帯でこの完成度は驚き」「ちょうどいいサイズ」「スタンドの安定性が◎」といった声が寄せられている。タイムセール期間中は2万円未満で購入できるため、コスパの高さを体験してみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングモニター ROG Strix XG259CS-J (24.5インチ/1920x1080/Fast IPS/180Hz/1ms(GTG)/HDR/USB Type-C/DisplayPort 1.4/HDMI/国内正規品)
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