180Hz×1msの高速描画を約1.8万円で。ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール！

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ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG259CS-J」が販売中だ。過去価格は2万3400円だが、タイムセールにより23％オフの1万7980円で購入できる（4月22日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）など。

完成度が高いコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「この価格帯でこの完成度は驚き」「ちょうどいいサイズ」「スタンドの安定性が◎」といった声が寄せられている。タイムセール期間中は2万円未満で購入できるため、コスパの高さを体験してみてはいかがだろうか。