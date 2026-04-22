Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第240回
フルHD～WQHDであれば最高設定で遊べる! 20万円未満のRTX 5060搭載ゲーミングPC
2026年04月22日 19時00分更新
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NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPC「NR5-N56I」が販売中だ。価格は19万9800円。
フルHD～WQHDの環境であれば最高設定でも遊べる
NR5-N56Iは、AMD「Ryzen 5 5500」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR4）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Proなど。RGBで光り輝く内部を確認できるピラーレスケースを採用する。
製品ページによると、フルHD～WQHDの解像度であれば最高設定で遊べるという。流行りのピラーレスケースを採用するゲーミングデスクトップPC、もしくはフルHD～WQHDの環境で快適に遊べるゲーミングデスクトップPCが欲しい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|NEWLEAGUE ゲーミングデスクトップパソコン コスパ重視 特選モデル Ryzen 5 5500 / RTX5060 / 32GB / NVMe SSD 1TB / 550W電源ユニット / Windows 11 Pro/WPS Office NR5-N56I (RTX5060 GDDR7 8GB, G6 ホワイト)
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