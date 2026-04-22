フルHD～WQHDであれば最高設定で遊べる! 20万円未満のRTX 5060搭載ゲーミングPC

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NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPC「NR5-N56I」が販売中だ。価格は19万9800円。

フルHD～WQHDの環境であれば最高設定でも遊べる

NR5-N56Iは、AMD「Ryzen 5 5500」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR4）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Proなど。RGBで光り輝く内部を確認できるピラーレスケースを採用する。

製品ページによると、フルHD～WQHDの解像度であれば最高設定で遊べるという。流行りのピラーレスケースを採用するゲーミングデスクトップPC、もしくはフルHD～WQHDの環境で快適に遊べるゲーミングデスクトップPCが欲しい人はチェックしてみては？