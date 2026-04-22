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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第238回

【意外と便利】Xboxコントローラーを2台同時に充電できるスタンドが13％オフ！ 約4時間のフル充電で最大20時間遊べる

2026年04月22日 18時30分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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Xboxコントローラー充電スタンドをチェック

　Amazon.co.jpにて、NEWDERYの「Xboxコントローラー充電スタンド」が販売中だ。参考価格は2999円だが、執筆時点では13％オフの2599円で購入できる。

　本製品はXbox Series X|S、Xbox Oneコントローラー専用の充電スタンドで、2台のコントローラーを同時に充電できる。大容量のバッテリーを2個搭載し、約4時間でフル充電でき、最大20時間のゲームプレイが可能としている。

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Xboxコントローラーのお供としていかが？

　ユーザーレビューを見ると、「2台同時に充電できるのは便利」「コスパがいい」「置くだけで充電できる」といった声が寄せられている。簡単に充電できる手軽さと、3000円未満の価格帯がポイントになっているようだ。置くだけで充電できるXbox用の充電スタンドが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？

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Image from Amazon.co.jp
NEWDERY Xbox Series X/S用 コントローラー 充電器 2台同時充電ドック Xbox One用 コントローラー 充電スタンド 2個バックカバー付き 過充電防止 Xbox Series X/S＆Xbox One/One S/One X対応 ホワイト

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