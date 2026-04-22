【意外と便利】Xboxコントローラーを2台同時に充電できるスタンドが13％オフ！ 約4時間のフル充電で最大20時間遊べる

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Xboxコントローラー充電スタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、NEWDERYの「Xboxコントローラー充電スタンド」が販売中だ。参考価格は2999円だが、執筆時点では13％オフの2599円で購入できる。

本製品はXbox Series X|S、Xbox Oneコントローラー専用の充電スタンドで、2台のコントローラーを同時に充電できる。大容量のバッテリーを2個搭載し、約4時間でフル充電でき、最大20時間のゲームプレイが可能としている。

Xboxコントローラーのお供としていかが？

ユーザーレビューを見ると、「2台同時に充電できるのは便利」「コスパがいい」「置くだけで充電できる」といった声が寄せられている。簡単に充電できる手軽さと、3000円未満の価格帯がポイントになっているようだ。置くだけで充電できるXbox用の充電スタンドが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？