便利機能満載のSwitch 2用コントローラーがクーポン適用で7000円台！

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EasySMXのNintendo Switch 2用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2用コントローラー「EasySMX S10」が販売中だ。価格は8999円だが、クーポンを適用すると7308円で購入できる（4月22日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2に対応するコントローラー。交換できる磁気式のフェイスプレートやNFCセンサー、交換可能なDパッド、HD振動モーター、Switch本体をワンクリックで起動できる機能などが特徴となっている。

便利機能満載のSwitch用コントローラー

ユーザーレビューを見ると、「スリープ解除が便利」「ホームボタンが使える」「オシャレなデザイン」といった声が寄せられている。便利な機能を備えたNintendo Switch 2用のコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？