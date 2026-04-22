Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第236回
便利機能満載のSwitch 2用コントローラーがクーポン適用で7000円台！
2026年04月22日 16時30分更新
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EasySMXのNintendo Switch 2用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2用コントローラー「EasySMX S10」が販売中だ。価格は8999円だが、クーポンを適用すると7308円で購入できる（4月22日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応するコントローラー。交換できる磁気式のフェイスプレートやNFCセンサー、交換可能なDパッド、HD振動モーター、Switch本体をワンクリックで起動できる機能などが特徴となっている。
便利機能満載のSwitch用コントローラー
ユーザーレビューを見ると、「スリープ解除が便利」「ホームボタンが使える」「オシャレなデザイン」といった声が寄せられている。便利な機能を備えたNintendo Switch 2用のコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 コントローラー Switch1/2代対応、磁気式交換可能、EasySMX S10 フェイスプレートSwitch ワンタップで起動、スイッチ コントローラー、HD振動、スリープ解除 プロコン、 1200mAh、TMR ジョイスティックゲーム コントロー 背面ボタン付き、RGB Bluetooth 無線接続、NFC、 ジャイロセンサー (白と青)
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