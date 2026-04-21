Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第231回
Switch 2用コントローラーがタイムセールで3000円台に！ 安くて使いやすい一台
2026年04月21日 19時30分更新
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OnefunのSwitch 2用ワイヤレスコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、「Onefun Switch 2コントローラー」が販売中だ。参考価格は5000円だが、タイムセールにより37％オフの3146円で購入できる（4月21日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2用のワイヤレスコントローラー。9色のRGBライトや高精度ボタン、4段階のHD振動機能、6軸ジャイロセンサー、TURBO自動連射機能、背面マクロ機能ボタン、人間工学に基づいたデザインなどが特徴となっている。
タイムセール中は5000円台→3000円台で買える！
ユーザーレビューを見ると、「値段に対して優秀」「重厚感があってかっこいい」「不便さは感じない」といった声が寄せられている。タイムセール中は3000円台で購入できるため、Switch 2でも使えるコントローラーを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Switch2 コントローラー【2026年金賞 Switch1/2代対応】Onefun スイッチ コントローラー 9色RGBライト 大容量1000mAh Bluetooth無線接続 背面ボタン付き マクロ機能 Turbo自動連射機能 4階段HD振動 6軸ジャイロセンサー搭載 20時間連続使用 高耐久ボタン プロコン Switch全世代に対応 Android/IOS/PCにも対応 日本語取扱説明書 ブラックグレー
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