FPSの音をしっかり聴き取りたい……。それなら、音にも装着感にもこだわったゲーミングヘッドセットはどう？

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HyperXの有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXの有線ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、タイムセールにより12％オフの1万1420円で購入できる（4月21日時点）。

本製品は、快適性・音質・耐久性が特徴の有線ゲーミングヘッドセット。低反発のヘッドバンドおよびイヤークッション、チューニングされた53mmドライバー、ノイズキャンセリング付きのマイク、柔軟と耐久を兼ね備えた設計、DTS空間オーディオなどが特徴となっている。

音が聴き取りやすいゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、「装着感が神」「足音が聴こえやすい」「敵の位置がわかりやすい」といった声が寄せられている。FPSやTPSで勝利を掴みたい人や音質にこだわりたい人におすすめだ。