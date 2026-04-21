Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第228回
FPSの音をしっかり聴き取りたい……。それなら、音にも装着感にもこだわったゲーミングヘッドセットはどう？
2026年04月21日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
HyperXの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXの有線ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、タイムセールにより12％オフの1万1420円で購入できる（4月21日時点）。
本製品は、快適性・音質・耐久性が特徴の有線ゲーミングヘッドセット。低反発のヘッドバンドおよびイヤークッション、チューニングされた53mmドライバー、ノイズキャンセリング付きのマイク、柔軟と耐久を兼ね備えた設計、DTS空間オーディオなどが特徴となっている。
音が聴き取りやすいゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると、「装着感が神」「足音が聴こえやすい」「敵の位置がわかりやすい」といった声が寄せられている。FPSやTPSで勝利を掴みたい人や音質にこだわりたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ハイパーエックス(HyperX) HyperX Cloud III ゲーミングヘッドセット DTS Headphone:X空間オーディオ 53mmドライバー搭載 Cloud IIの 快適性 ブラック PC、PS5、PS4、Xboxシリーズ、Nintendo Switch、モバイル727A8AA
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第230回
トピックスコスパ重視ならコレ！ RTX 3050搭載のASUS製15.6型フルHDゲーミングノートがタイムセールで13万円台！
-
第229回
トピックス約60gの軽量が正義すぎる！ ワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」がタイムセールで25％オフ
-
第227回
トピックス「ヘッドセットは大げさ」と感じるゲーマーへ！ HyperXのゲーミングイヤフォンが12％オフの4830円！
-
第226回
トピックス4K＋量子ドット＋ミニLED＋160Hzの“全部盛り”なのに5万円台で買える！ INNOCN製ゲーミングディスプレー
-
第225回
トピックス8000円台ながらも性能は十分！ ゲームや仕事に最適なHyperX製コンデンサーマイクが便利すぎる
-
第224回
トピックスフルHD環境でゲームや仕事がしたい人に◎ RTX 5060搭載のG TUNEゲーミングPCが26万円台
-
第223回
トピックスゲームもAIもこなせる性能！ 長く使うなら、RTX 5070搭載のASUS製16型ゲーミングノートPCがイイかも
-
第222回
トピックス280Hz・1msの良スペック！ Amzfast製24.5型WQHDゲーミングディスプレーが24%オフ
-
第221回
トピックス勝利に欠かせない要素が詰まった、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードが販売中
-
第220回
トピックス迷ったらコレ！ エレコムのゲーミングキーボード「V-custom VK300S」が60％オフで販売中
- この連載の一覧へ