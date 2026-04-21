アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第172回
“飲食店の生ジョッキ感”を自宅で！ 「スーパードライ 生ジョッキ缶」がAmazonタイムセールで12％オフ
2026年04月21日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」が現在、Amazonタイムセールの対象となっています。
参考価格5,073円に対して12％オフの4,480円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」は缶ビールでありながら、飲食店で提供される生ジョッキのような状態を再現したとする商品です。非熱処理かつフルオープン構造の容器を採用し、開栓時に自然に発泡する仕様が特徴です。
飲んだ瞬間の飲みごたえと、瞬時に感じるキレのよさが特徴だとしています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」は割引価格で販売されています。
1本あたり約187円と手に取りやすい水準になっているため、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、まとめて確保しておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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