フルHD環境でゲームや仕事がしたい人に◎ RTX 5060搭載のG TUNEゲーミングPCが26万円台

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G TUNE（マウスコンピューター）のゲーミングPCをチェック

Amazon.co.jpにて、G TUNE（マウスコンピューター）のゲーミングPC「DGI5G60B71SJW116AZ」が販売中だ。価格は26万9800円。

フルHD環境での作業に適したスペック

DGI5G60B71SJW116AZは、インテル「Core i5-14400F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。メモリーは16GB（DDR5-4800、8GB×2）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。30万円未満のゲーミングPCを探している人、フルHD環境で作業したい人におすすめできそうだ。