Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第224回
フルHD環境でゲームや仕事がしたい人に◎ RTX 5060搭載のG TUNEゲーミングPCが26万円台
2026年04月20日 22時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
G TUNE（マウスコンピューター）のゲーミングPCをチェック
Amazon.co.jpにて、G TUNE（マウスコンピューター）のゲーミングPC「DGI5G60B71SJW116AZ」が販売中だ。価格は26万9800円。
フルHD環境での作業に適したスペック
DGI5G60B71SJW116AZは、インテル「Core i5-14400F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。メモリーは16GB（DDR5-4800、8GB×2）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。30万円未満のゲーミングPCを探している人、フルHD環境で作業したい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【 RTX 5060 搭載 / 3年メーカー保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core i5 14400F 16GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN ゲーム 動画編集) DGI5G60B71SJW116AZ
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第216回
トピックス手の小さい人や子どもでも握りやすい！ Switch 2用のホリパッド TURBO ミニが4月30日に発売
-
第215回
トピックスなにぃ!? 300Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで1.7万円台だとッ!?
-
第214回
トピックスごろ寝しながらゲームがしたい民へ。スマホ・タブレットに対応する有線モバイルコントローラーがおすすめ
-
第213回
トピックスフルHD環境に適したスペック！ RTX 5060 Ti搭載のゲーミングデスクトップPCが25万円切り
-
第212回
トピックス「あつ森」コラボSwitch 2ホリパッドが6月30日に発売、Amazonで予約受付中！
-
第211回
トピックス良スペックの軽量ゲーミングマウスがタイムセールで3000円台！ 充電スタンドつきでこの価格は安いのでは？
-
第211回
トピックスプレイしながら充電できる!? Joy-Con 2用“八の字型”充電グリップがタイムセールで39％オフ
-
第210回
トピックス【5000円切り】やっぱりXboxコントローラー。安くて使いやすいHyperXの有線という選択肢
-
第209回
トピックス320Hz・0.4msこそパワー！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーで勝利を掴め
-
第208回
トピックス3000円ながらも便利機能が豊富！ Switch・PC・モバイル対応、有線・無線接続が可能なコントローラー
- この連載の一覧へ