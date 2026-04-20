アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第171回
毎日の晩酌をもっと贅沢に！ プレモル20本セットがAmazonタイムセールで17％オフ
2026年04月20日 22時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 20本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリーのビール「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 20本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。
参考価格5,081円のところ17％オフの4,199円で販売されています。1本あたりに換算すると約210円となります。
「ザ・プレミアム・モルツ」の特徴
Amazon商品ページより
「ザ・プレミアム・モルツ」は、こだわりの素材と手間をかけた製法により、“華やかな香りと深いコク、心地よい余韻”を実現したとされています。また、きめ細かくクリーミーな泡立ちも特徴で、“神泡”として打ち出しています。
パッケージは「しなやかな上質感」を意識したデザインが採用されているといいます。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 20本」が割引価格で販売されています。
冷蔵庫にあるとうれしいプレミアムビールをお得にまとめ買いできるチャンスとなっています。この機会に、Amazonタイムセールをチェックしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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