Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第16回
「とんがり帽子のアトリエ」「日本三國」
話題の2026春アニメもアマプラで観よう【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月24日 17時00分更新
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「『魔法』――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な“奇跡”」
©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会」
「とんがり帽子のアトリエ」
ボリューム：2エピソード（定期更新）
監督：渡辺歩
出演：本村玲奈、花江夏樹、山村響ほか
「核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、文明が崩壊した近未来の日本。国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！」
「日本三國」
ボリューム：3エピソード（定期更新中）
監督：寺澤和晃
出演：小野賢章、福山潤、瀬戸麻沙美ほか
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